Россияне уверены, что пьянство в стране неистребимо

ИТАР-ТАСС

Почти половина россиян не одобряют повышения цен на водку. Они считают, что пьянство в нашей стране все равно не победить, кроме того, крепкими спиртными напитками станут торговать незаконно.

Приветствуют данную меру лишь 30% граждан страны - как правило, те, кто сам никогда не пьет. Таковы данные исследования социологов Фонда "Общественное мнение".

В ходе опроса выяснилось, что почти три четверти россиян (73%) употребляют спиртные напитки с разной периодичностью, при этом 19% респондентов пьют спиртное два-три раза в месяц, а 38% - несколько раз в год. 27% опрошенных заявили, что вообще не употребляют алкоголь.

К повышению цен на спиртное с 1 июля негативно относятся 44% опрошенных, 26% респондентов затруднились с ответом, а 30% отнеслись к данному событию положительно.

В то же время 83% опрошенных считают, что предыдущее повышение цен на алкоголь не повлияло на уровень пьянства в России, еще 73% респондентов полагают, что рост цен не снизит уровень пьянства.

Всероссийский опрос ФОМ проводился в июне в 43 субъектах России. Участие в опросе приняли 1 тыс. 500 респондентов.