Роспотребнадзор призвал россиян не переедать и не напиваться в праздники

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Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова посоветовала россиянами использовать новогодние праздники для укрепления здоровья, а не для переедания или злоупотребления алкоголем, пишет "Интерфакс".

По ее словам, при неправильно организованном отдыхе новогодние праздники несут риски.

"Вред для здоровья представляет низкая двигательная активность, которая ведет к нарушению функций опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения. Всё усугубляет курение, переедание и алкоголь", - сказала Попова.

Она отметила, что и так далеко не все питаются правильно. Ситуация усугубляется в праздничные дни, когда люди поглощают огромное количество вредной пищи. В результате перегружается пищеварительная, сердечно-сосудистая, выделительная системы.

Если все это сопровождается злоупотреблением алкоголем, то на организм идет огромная токсическая нагрузка.

"Надо победить свою лень и гиподинамию. Есть возможность заняться спортом, быть на свежем воздухе. Все советы хорошо известны, главное, чтобы хватило воли всем этим советам следовать, чтобы сохранить здоровье, а еще лучше его укрепить", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она также добавила, что для профилактики гриппа следует чаще мыть руки, умывать лицо, использовать средства профилактики, прежде всего витаминные комплексы, помогут прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.