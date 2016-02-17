Сыгравший комиссара Лассарда актер скончался в США

В США на 99-м году жизни скончался актер Джордж Гейнс. Артист известен, как комиссар Лассард из комедии "Полицейская академия", сообщает ТАСС.

Гейнс ушел из жизни в понедельник в доме своей дочери в небольшом городке Норт Бенд штата Вашингтон.

Актер снимался в огромном количестве телесериалов в 60-х – 70-х годах прошлого века, а также известен по роли в фильме "Тутси".

Но всенародную славу и любовь Гейнсу принесла роль комиссара Лассарда в "Полицейской академии". Комедия стала классикой американского кино.

Из кино Гейнс ушел в 2003 году. Причины смерти артиста пока неизвестны.