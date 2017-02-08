Звезда сериалов "Звездный крейсер Галактика" и "Гильдия" умер от рака

Кадр из фильма "Звездный крейсер "Галактика"

Американский актер Ричард Хэтч умер от рака поджелудочной железы в возрасте 71 года, сообщает CNN.

Хэтч стал известен как исполнитель роли капитана Аполло в сериале "Звездный крейсер Галактика". За эту актерскую работу Хэтч был номинирован на премию "Золотой глобус". Оригинальные эпизоды вышли на экраны в 1978 – 79 годах. В 2003 году Хэтч принял участие в съемках ремейка, где сыграл персонажа Тома Зарека.

Сам актер говорил, что роль капитана Аполло стала для него знаковой. "Она дала мне возможность осуществить мои детские фантазии и мечты. Мчаться через пространство, совершать опрометчивые лихие поступки, сражаться с монстрами и супер-злодеями – о чем еще можно мечтать?" – писал Хэтч на своем веб-сайте.

Другой известной работой Хэтча стала роль в популярном сериале "Гильдия". С 2007 по 2013 год было отснято шесть сезонов. Здесь актер сыграл самого себя.