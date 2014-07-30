Московская биржа объяснила причину остановки торгов сбоем в системе

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за сбоя при обработке одной из транзакций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте биржи.

В 15.56, в результате операции произошло "расхождение результатов обработки между центральным звеном торгово-клиринговой системы и серверами доступа торговой системы". Уточняется, что в этой ситуации функционирование биржи стало невозможным и торги приостановились.

Торговая система стала доступна для снятия заявок в 17.31, а сами торги возобновились в 17.50. Кроме того, для удобства участников торги на фондовом рынке были продлены до 19.30. Отметим, что штатный режим работы Московской биржи с 10.00 до 18.50.

Это не первый подобный сбой в работе Московской бирже. 11 июня произошла приостановка торгов в основной секции Московской биржи. Тогда торгово-клиринговая система не работала с 11.35 до 12.40. При этом биржа сообщала, что брокеры не имели доступ к торговой системе из-за ошибки в шлюзах.