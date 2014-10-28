Форма поиска по сайту

28 октября 2014, 17:50

Мэрия Москвы согласовала проведение "Красного марша" 7 ноября

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Столичные власти предварительно согласовали проведение акции левых сил. "Красный марш" пройдет 7 ноября в центре Москвы, сообщил M24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Шествие пройдет по пешеходной части Тверского бульвара, митинг состоится в Новопушкинском сквере", - добавил Майоров. По его словам, шествие согласовано на 300 человек, а в митинге смогут принять участие до 1 тысячи граждан.

Накануне Алексей Майоров рассказал M24.ru, что столичные власти согласовали две акции в рамках "Русского марша" 4 ноября. Они пройдут в районах Люблино и Щукино - по улицам Перерва и Маршала Василевского.

4 ноября в центре столицы пройдет еще одно мероприятие."В центре города, по Тверской улице, пройдет шествие в честь Дня народного единства, которое закончится митингом на Театральном проезде, количество согласованных участников - 20 тысяч человек", - добавил Алексей Майоров. Шествие в центре города пройдет с 14.00 до 17.00.

7 ноября вошел в историю России, как День октябрьской революции 1917 года. До 1991 года 7 ноября был одним из главных праздников СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.

После распада СССР праздник был сначала переименован в День согласия и примирения, а затем и вовсе упразднен.

