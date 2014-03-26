На Воробьевых горах пройдет акция по бесплатной мойке авто

В Москве проходит акция по бесплатной мойке машин

В столице проводится акция по бесплатной мойке машин "За чистый автомобиль". "В следующие выходные мы проведем ее в районе Воробьевых гор", - рассказал в эфире радио "Москва FM" соучредитель мобильной автомойки Fast and shine Олег Герасимов.

"Кроме того, в последние годы мойка автомобилей стала более доступной для горожан. Помыть авто могут на парковках, возле жилых домов, бизнес-центров и ТЦ", - добавил он.

По словам Герасимова, за последний год увеличились продажи безлимитных абонементов на этот вид услуг. "Но в то же время повышается и ответственность работников перед автовладельцами, которые доверяют им свои машины", - отметил эксперт.

Как ранее сообщал M24.ru, с сегодняшнего дня в Москве стартовал городской месячник "Чистый автомобиль". Сотрудники ГИБДД будет останавливать грязные автомобили и проводить разъяснительную работу с водителями.

Крайнюю меру - штраф в 500 рублей (за грязные номера) - пообещали применять только в исключительных случаях.