Instagram-блогеры побывают в пустом Дарвиновском музее и его хранилищах

Таксидермическая мастерская. Фото: M24.ru

В пятницу, 27 февраля, пятнадцать популярных Instagram-блогеров побывают в Дарвиновском музее в нерабочие часы в рамках международной акции Empty.

Фотографии из пустого музея можно будет увидеть по хештегу #InsideDarwin. Блогерам покажут основную экспозицию и интерактивный комплекс "Пройди путем эволюции". Кроме того, Instagram-пользователей отведут в закрытые для посетителей помещения: таксидермическую мастерскую, где создают чучела животных, хранилища чучел млекопитающих и птиц и покажут остеологическую коллекцию (там хранятся кости животных).

Фотографии будут появляться в Instagram в течение недели после проведения акции.

По словам сотрудника пресс-службы музея Татьяны Коровкиной, Дарвиновский музей принял участие в акции для того, чтобы привлечь новую аудиторию, показать привычные залы экспозиции с необычного ракурса и познакомить с закрытыми для простых людей помещениями.

"Мы стремимся доказать, что современный музей больше не консервативное учреждение культуры, а привлекательная и, главное, открытая площадка для воплощения творческих идей. И этому стремлению соответствует популярная социальная сеть Instagram и ее блогеры с особым, креативным взглядом на мир", – рассказывает Татьяна.

Организатор и участница акции Александра Панкратова, сообщила, что, выбирая блогеров для прогулки по музею, "искала людей с нетривиальным взглядом, у которых могут появиться интересные идеи в рамках этой встречи".

Так, в мероприятии примут участие более десяти пользователей Instagram, среди них - @pankratova916, @vi66nya, @ruskievskiy, @wersh, @latarianna, @anastasia_k_p, @van_vorobei, @radiodiodium и другие.

До этого подобная акция проходила на других культурных площадках Москвы. Так, фотоблогеры уже побывали в Большом театре, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

В России акция появилась благодаря проекту InstagramRussia и получина название Inside. Традиция приглашать известных Instagram-блогеров зародилась в Нью-Йорке.

Движение началось с того, что инстаграмер Дейв Кругман пригласил друзей в Метрополитен-музей в нерабочие часы, позже они опубликовали в Instagram фотографии пустого выставочного пространства. Акцию назвали Empty (в переводе с английского – "пустой"). Движение распространилось по миру, и многие компании стали сами приглашать фотоблогеров "в гости".

Так, пользователи соцсети уже увидели пустой Государственный музей искусств в Копенгагене, лондонскую Королевскую оперу и другие площадки.