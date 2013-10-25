Форма поиска по сайту

25 октября 2013, 14:04

Экономика

На торги выставлены акции городской информационно-справочной службы

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент городского имущества Москвы выставил на торги 100% акций ОАО "Городская информационно-справочная служба" (ГИСС), сообщается в бюллетени "Московские торги".

Начальная цена - 614,2 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября.

Отметим, что ГИСС планировалось продать осенью 2012 года, однако затем было решено перенести приватизацию на 2013 год.

ГИСС образована в 1996 году. В ее задачу входит реализация программы по созданию информационно-справочной системы Москвы.

Сфера деятельности компании включает в себя подбор места и установку многофункциональных интерактивных терминалов, а также строительство справочных киосков и справочно-информационных центров.

