Задержаны активисты "Другой России", пикетировавшие посольство Китая

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали и доставили в отдел семь активистов из "Другой России", которые устроили несанкционированную акцию у здания китайского посольства.

В среду около 12.45 семь человек подошли к зданию посольства, расположенному по адресу: ул. Дружбы, дом 6. Активисты развернули плакат с лозунгом "Нет - китайской экспансии!", после чего двое из них приковали себя наручниками к забору посольства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Остальные участники пикета попытались последовать их примеру, но были задержаны сотрудниками полиции. Всех задержанных доставили в отдел МВД по району Раменки.

Участникам несанкционированной акции грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.