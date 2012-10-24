Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2012, 15:39

Экономика

Задержаны активисты "Другой России", пикетировавшие посольство Китая

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали и доставили в отдел семь активистов из "Другой России", которые устроили несанкционированную акцию у здания китайского посольства.

В среду около 12.45 семь человек подошли к зданию посольства, расположенному по адресу: ул. Дружбы, дом 6. Активисты развернули плакат с лозунгом "Нет - китайской экспансии!", после чего двое из них приковали себя наручниками к забору посольства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Остальные участники пикета попытались последовать их примеру, но были задержаны сотрудниками полиции. Всех задержанных доставили в отдел МВД по району Раменки.

Участникам несанкционированной акции грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

акции пикеты китай посольство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика