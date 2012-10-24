Адвокат Фейгин подтвердил, что будет представлять интересы Развозжаева

Марк Фейгин. Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что Леонид Развозжаев пока не выбрал себе защитника, сообщает РИА Новости. Ранее адвокат Марк Фейгин, участвовавший в деле Pussy Riot, заявил, что будет представлять интересы оппозиционера.

"Вчера ко мне обратился человек, который посещал Развозжаева и настоятельно просил от его имени, чтобы я вошел в дело", – прокомментировал порталу М24 Фейгин заявление Маркина.

Пока же адвокат планирует добиться личной встречи с Развозжаевым, который находится в СИЗО Лефортово.

"Ситуацию с делом оцениваю как тяжелую. Пока я не встречусь непосредственно с Леонидом Развозжаевым, я не могу сказать о том, как оно будет развиваться. Тактика защиты будет вырабатываться после получения всех необходимых сведений", - заявил Фейгин корреспонденту портала М24.

Напомним, на оппозиционера Леонида Развожзаева было заведено уголовное дело после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". В ленте утверждается, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. Развозжаева обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам на Болотной площади.

Как сообщалось ранее, Развозжаев находился в столице Украины Киеве.

Позже помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев написал явку с повинной, в которой рассказал о приготовлении им, а также координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и "иными лицами" массовых беспорядков на Болотной площади и территории России. При этом он заявил, что финансирование беспорядков занимался грузинский политик Гиви Таргамадзе.