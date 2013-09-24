Основатели аптечной сети "36,6" продают 30% своих акций

Фото: ИТАР-ТАСС

Основатели российской аптечной сети "36,6" Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продают около 30 процентов своих акций. Их владельцем станет глава Московского кредитного банка Роман Авдеев.

Сделка по продаже акций началась еще 2-3 недели назад, но окончательно должна завершится до конца года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

На данный момент Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев владеют 40,01 процентами акций аптечной сети через британскую "36,6" Investments Ltd. После завершения сделки в руках основателей останется пакет в 5-10 процентов.

По словам источника издания, Артем Бектемиров останется гендиректором компании, пока основной собственник пакета акций не определится с кандидатурой на этот пост.