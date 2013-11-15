Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: ИТАР-ТАСС

Акции спорткомплекса "Олимпийский" выставлены на торги, их планируется продать за 4,45 миллиарда рублей, сообщает в пятницу пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

Ранее было объявлено о начале заявочной кампании выставленных на торги акций, принадлежащих городу и ОАО "Фонд межотраслевых инвестиций" - ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский".

Всего на аукцион выставляется 65,1 тысячи обыкновенных именных акций: 49,85 тысячи принадлежащих Москве обыкновенных именных акций, что составляет 49% уставного капитала общества, и 15,26 тысячи принадлежащих "Фонду межотраслевых инвестиций" обыкновенных именных акций, что составляет 15% уставного капитала общества.

Начальная цена акций - 4,45 миллиарда рублей.

Сроки проведения заявочной кампании - с 13 ноября по 9 декабря.

Аукцион назначен на 25 декабря 2013 года.

Построенный в 1980 году на месте стадиона "Буревестник" спортивный комплекс "Олимпийский" - один из крупнейших крытых спортивных комплексов России, а также во всей Европе. Находится на Олимпийском проспекте в центре Москвы, около станции метро "Проспект Мира". В разработке проекта спорткомплекса участвовали несколько московских и всесоюзных проектных институтов, руководителем авторского коллектива был советский архитектор Михаил Посохин. Строительство началось в 1977 году и было завершено к открытию Олимпиады.