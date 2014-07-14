18 июля в Москве стартует автопробег "Крым, доступный для всех"

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В России с 18 июля по 2 августа состоится автопробег под лозунгом "Крым, доступный для всех", сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

Старт автопробегу дадут в пятницу, 18 июля, в 12.00 на Поклонной горе в Москве и далее его маршрут пройдет по городам: Елец - Каменск-Шахтинский - Краснодар - Симферополь - Севастополь - Керчь. Всего в заезде будут участвовать 10 автомобилей.

Главной целью мероприятия является популяризация туризма и отдыха маломобильных граждан в Крыму, а также изучение возможностей транспортной инфраструктуры страны и ее доступности для инвалидов.

Организаторами автопробега выступают "Всероссийское общество инвалидов" совместно с Московским автомобильным клубом инвалидов "Маки" и "Международная академия доступности и универсального дизайна".