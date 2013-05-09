Двух участников акции в Парке Горького оставили в полиции на ночь

Задержание участника несанкционированной акции "Оккупай Горький" у входа в ЦПКиО им. Горького. Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция составила протоколы в отношении граждан, задержанных 8 мая на несанкционированной акции у столичного парка Горького. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

"В отношении десяти граждан были составлены административные материалы, после этого они были отпущены. Данные граждане обязаны явкой в мировой суд", — сказал представитель пресс-службы московской полиции.

Он добавил, что еще два участника акции будут в четверг утром "доставлены в суд для принятия решения по составленным административным материалам".

По данным ИТАР-ТАСС, всего в акции "Оккупай Горький" приняли участие около 20 человек. Они заявили, что их цель - возродить "лагерь оппозиции", а также поддержка одного из оппозиционеров, арестованного на сутки за мелкое хулиганство.

По словам организаторов, ранее они обращались к администрации ЦПКиО с заявкой на проведение мероприятия в "Гайд-парке", однако "получили немотивированный отказ". Поэтому, по его словам, акция началась у входа в парк, а потом переместилась непосредственно на его территорию.