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Продукты

07 августа 2014, 16:41

Акции "Русского Моря" выросли на фоне запрета импорта рыбы из Норвегии

акции продукты санкции Московская биржа запрет на ввоз торговые сети Русское море

Фото: ИТАР-ТАСС

Акции группы компаний "Русское Море" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 4,12 % на фоне введения Россией запрета на импорт рыбы из Норвегии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время ценные бумаги норвежских производителей рыбы Marine Harvest, Leroey Seafood, Cermaq, Salmar значительно потеряли в цене, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Россия является третьим по величине импортером норвежского лосося.

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Группа компаний "Русское море" включает в себя два основных направления - дистрибуция рыбы и морепродуктов и выращивание рыбы на собственных фермах в Мурманской области и Республике Карелия. По данным СМИ, "Русское море" принадлежит зятю бизнесмена Геннадия Тимченко Глебу Франку и брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву.

Запрет на ввоз продуктов из стран Европы и США привел также к падению акций российских торговых сетей на торгах 7 августа, сообщает издание Slon.ru. В частности, подешевели ценные бумаги "Магнита", "Дикси", "Ленты", а также X5 Retail Group, владеющей "Пятерочкой" и "Перекрестком".

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе с 7 августа полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей. Ограничение вводится сроком на год.

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