В Москве собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

Фото: starikam.ru

Фонд "Старость в радость" вновь устраивает Новый год для одиноких пожилых людей из домов престарелых.

6 и 18 декабря с 17.00 до 21.00 сотрудники и друзья фонда ждут всех неравнодушных в сети кофеен Starbucks.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно принести хотя бы один подарок в точку сбора. Вещи должны быть полезными и, конечно же, приносить радость. Например, подарком для бабушек может стать набор из платка, расчески, открытки и шоколадки, а дедушки будут рады тапочкам, открыткам, календарям и упаковкам зефира.

Также пожилым людям можно дарить халаты, ночные рубашки, футболки, мягкие сладости, небольшие плюшевые игрушки, красивые керамические кружки, иконки – словом, все, что скрасит обстановку и сделает жизнь комфортнее.

Телеканал "Москва 24" присоединился к акции и собрал для бабушек и дедушек новогоднюю посылку со всем им необходимым. Присоединяйтесь и вы!

Точки сбора вещей расположены в кофейнях Starbucks по адресам:

1. Павелецкая площадь, 1 (м. Павелецкая);

2. МДМ (м. Фрунзенская);

3. ТЦ "Дружба" (м. Новослободская);

4. Арбат, 19 (м. Арбатская/Смоленская);

5. ТЦ "Звездочка" (м. Юго-Западная);

6. Кузнецкий мост, 21/5 (м. Кузнецкий мост).