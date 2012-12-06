В Москве собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

Фото: starikam.ru
Фонд "Старость в радость" вновь устраивает Новый год для одиноких пожилых людей из домов престарелых.
6 и 18 декабря с 17.00 до 21.00 сотрудники и друзья фонда ждут всех неравнодушных в сети кофеен Starbucks.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно принести хотя бы один подарок в точку сбора. Вещи должны быть полезными и, конечно же, приносить радость. Например, подарком для бабушек может стать набор из платка, расчески, открытки и шоколадки, а дедушки будут рады тапочкам, открыткам, календарям и упаковкам зефира.
Также пожилым людям можно дарить халаты, ночные рубашки, футболки, мягкие сладости, небольшие плюшевые игрушки, красивые керамические кружки, иконки – словом, все, что скрасит обстановку и сделает жизнь комфортнее.
Телеканал "Москва 24" присоединился к акции и собрал для бабушек и дедушек новогоднюю посылку со всем им необходимым. Присоединяйтесь и вы!
Точки сбора вещей расположены в кофейнях Starbucks по адресам:
1. Павелецкая площадь, 1 (м. Павелецкая);
2. МДМ (м. Фрунзенская);
3. ТЦ "Дружба" (м. Новослободская);
4. Арбат, 19 (м. Арбатская/Смоленская);
5. ТЦ "Звездочка" (м. Юго-Западная);
6. Кузнецкий мост, 21/5 (м. Кузнецкий мост).
