Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2014, 18:29

Экономика

Москвичи выступили против размещения военной техники на Ходынском поле

Москвичи выступили против размещения военной техники на Ходынском поле

Местные жители выступили против размещения на Ходынском поле военной техники к параду 9 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время место уже начали готовить к приезду танков, ракетных комплексов и бронетранспортеров. Ранее боевые машины стояли на заброшенной взлетно-посадочной полосе, но из-за масштабной стройки на территории Ходынки, место поменяли.

Ссылки по теме


"В данном случае разговор ведется не о строительных работах, а об устройстве площадки под временное размещение военной техники. После окончания парада эта площадка будет полностью демонтирована и здесь будет восстановлен земляной слой", - заявил глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов.

Отметим, что военную технику планируют разместить на участке поля, где растут кустарники и цветы. Для этого верхний слой грунта срежут и положат бетонные плиты.

В свою очередь жители уверены, что плиты вряд ли уберут после парада, к тому же военная техника сильно загрязнит почву.

акции военная техника Ходынское поле жители

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика