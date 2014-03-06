Москвичи выступили против размещения военной техники на Ходынском поле

Местные жители выступили против размещения на Ходынском поле военной техники к параду 9 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время место уже начали готовить к приезду танков, ракетных комплексов и бронетранспортеров. Ранее боевые машины стояли на заброшенной взлетно-посадочной полосе, но из-за масштабной стройки на территории Ходынки, место поменяли.

"В данном случае разговор ведется не о строительных работах, а об устройстве площадки под временное размещение военной техники. После окончания парада эта площадка будет полностью демонтирована и здесь будет восстановлен земляной слой", - заявил глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов.

Отметим, что военную технику планируют разместить на участке поля, где растут кустарники и цветы. Для этого верхний слой грунта срежут и положат бетонные плиты.

В свою очередь жители уверены, что плиты вряд ли уберут после парада, к тому же военная техника сильно загрязнит почву.