Мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли без нарушений - Майоров

Фото: M24.ru

Все мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли без нарушений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Те нарушения, которые были, носили организационный характер. Все мероприятия прошли в рамках заявленных требований", - приводит слова Майорова Агентство "Москва". Он добавил, что при проведении "Русского марша" на юго-востоке Москвы были задержаны 30 человек.

"Ряд участников шествия пытались пронести наглядную агитацию, не соответствующую заявленным требованиям, сотрудники правоохранительных органов четко это пресекли. До начала мероприятия были задержаны пять человек, в ходе самого шествия - еще 25", - сказал Алексей Майоров.

Напомним, что в столице прошли три крупных акции, посвященные Дню народного единства.