Мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли без нарушений - Майоров

Фото: M24.ru
Все мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли без нарушений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.
"Те нарушения, которые были, носили организационный характер. Все мероприятия прошли в рамках заявленных требований", - приводит слова Майорова Агентство "Москва". Он добавил, что при проведении "Русского марша" на юго-востоке Москвы были задержаны 30 человек.
"Ряд участников шествия пытались пронести наглядную агитацию, не соответствующую заявленным требованиям, сотрудники правоохранительных органов четко это пресекли. До начала мероприятия были задержаны пять человек, в ходе самого шествия - еще 25", - сказал Алексей Майоров.
Напомним, что в столице прошли три крупных акции, посвященные Дню народного единства.
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАПраздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием в России Смутного времени.
1 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В феврале 1613 года Земский собор избрал новым царем Михаила Романова - первого из династии Романовых.
В ноябре 2004 года депутаты Госдумы решили отменить праздник 7 ноября - годовщину октябрьского переворота и 12 декабря — День Конституции, и установить День народного единства. Парламентарии отметили, что ополчение Минина и Пожарского продемонстрировало образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.