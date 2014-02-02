В парке Горького провели флешмоб пожарных

Фото: m24.ru

В парке Горького состоялся флешмоб пожарных из столичных и областных подразделений. В массовом заезде на коньках в своей повседневной униформе приняли участие десятки пожарных, передает телеканал "Москва 24".

Пожарные в сопровождении своих семей и коллег по цеху совершили несколько заездов на коньках, как в одиночном катании, так и в составе паровозика, скрепленного пожарным рукавом.

Тем, кто наблюдал за происходящим, раздавались информационные буклеты с правилами пожарной безопасности.