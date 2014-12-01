Правительство разрешило приватизацию почти 20% акций "Роснефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Правительство России согласилось на приватизацию 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Всего отчуждаются 2,066 миллиарда акций по цене не ниже рыночной, которая была определена при размещении (в 2006 году), то есть 7,5 доллара – около 200 рублей по тому курсу. Стоимость пакета акций в таком случае составит более 400 миллиардов рублей.

Как отмечают в правительстве, приватизация части "Роснефти" обеспечит дополнительный доход в федеральный бюджет и позволит обеспечить совершенствование системы управления госструктурами.