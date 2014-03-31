Форма поиска по сайту

31 марта 2014, 20:00

Транспорт

Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Снегопад, начавшийся в столичном регионе в понедельник, не повлиял на работу московских аэропортов. Об этом M24.ru сообщили в справочных службах воздушных гаваней.

Несмотря на сильный снегопад, все три столичных авиаузла работают штатно. Технические службы аэропортов перешли на усиленный режим, активно расчищаются взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежные дорожки.

Кроме того, все самолеты перед вылетом обрабатываются антиобледенительной жидкостью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла.

