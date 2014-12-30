В канун Нового года удвоилась нагрузка столичных аэропортов

В последние дни года аэропорты Москвы работают с удвоенной нагрузкой

30 декабря столичные аэропорты работают с удвоенной нагрузкой, сообщает телеканал "Москва 24". В последние дни уходящего года авиабилетов купили на 30 процентов больше, чем в прошлом декабре.

Многие москвичи проведут каникулы заграницей. Большинство сделали выбор в пользу жарких стран. Туристы вылетают в Таиланд, Мексику, Египет и Индию. Сочи и Крым в этом году пользуются большей популярностью, чем в прошлом.

Канун Нового года по традиции горячий сезон для аэропортов. Например, в Домодедове планируют обслужить более миллиона двухсот пассажиров. Это почти на два процента больше, чем в прошлом году. По словам директора по связям с общественностью компании "Аэроэкспресс" Вадима Семикина, вся спецтехника наготове.

"Несмотря на увеличение количества людей, которые хотят воспользоваться услугами нашей компании, все службы, задействованные в перевозке пассажиров, переведены в состояние повышенной готовности. Это локомотивные бригады, обслуживающий персонал билетной кассы и службы безопасности", - отметил Семкин.

Наплыва пассажиров сотрудники аэропортов ждут и 31 декабря. Затем возможно небольшое затишье.

Отметим, в 2014 году число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, увеличилось на 25-30 процентов по сравнению с результатами прошлого года. Сейчас также наблюдается сокращение въездного туризма в Россию.

Число турагентств, предлагающих туры из регионов в Москву, в 2014 году увеличилось на 50 процентов.

Добавим, многие москвичи планируют отпраздновать Новый год в столичных отелях, отказываясь от загранпоездок. Тенденция праздновать Новый год в гостиницах появилась около трех лет назад, в этом году она усиливается.