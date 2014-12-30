Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

30 декабря 2014, 19:52

В канун Нового года удвоилась нагрузка столичных аэропортов

аэропорты туризм отпуск каникулы авиа и аэропорты

В последние дни года аэропорты Москвы работают с удвоенной нагрузкой

30 декабря столичные аэропорты работают с удвоенной нагрузкой, сообщает телеканал "Москва 24". В последние дни уходящего года авиабилетов купили на 30 процентов больше, чем в прошлом декабре.

Многие москвичи проведут каникулы заграницей. Большинство сделали выбор в пользу жарких стран. Туристы вылетают в Таиланд, Мексику, Египет и Индию. Сочи и Крым в этом году пользуются большей популярностью, чем в прошлом.

Канун Нового года по традиции горячий сезон для аэропортов. Например, в Домодедове планируют обслужить более миллиона двухсот пассажиров. Это почти на два процента больше, чем в прошлом году. По словам директора по связям с общественностью компании "Аэроэкспресс" Вадима Семикина, вся спецтехника наготове.

"Несмотря на увеличение количества людей, которые хотят воспользоваться услугами нашей компании, все службы, задействованные в перевозке пассажиров, переведены в состояние повышенной готовности. Это локомотивные бригады, обслуживающий персонал билетной кассы и службы безопасности", - отметил Семкин.

Ссылки по теме

Наплыва пассажиров сотрудники аэропортов ждут и 31 декабря. Затем возможно небольшое затишье.

Отметим, в 2014 году число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, увеличилось на 25-30 процентов по сравнению с результатами прошлого года. Сейчас также наблюдается сокращение въездного туризма в Россию.

Число турагентств, предлагающих туры из регионов в Москву, в 2014 году увеличилось на 50 процентов.

Добавим, многие москвичи планируют отпраздновать Новый год в столичных отелях, отказываясь от загранпоездок. Тенденция праздновать Новый год в гостиницах появилась около трех лет назад, в этом году она усиливается.

Сюжет: Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать