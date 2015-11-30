Российские путешественники стали чаще выбирать внутренние авиалинии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Пассажиропоток на внутренних авиалиниях московского авиационного узла вырос на 16,2 процента и составил 34,1 миллиона человек в 2015 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
На международных воздушных линиях количество пассажиров наоборот сократилось на 9,3 процента и составило 33,4 миллиона человек.
"Всего за десять месяцев текущего года пассажиропоток московских аэропортов достиг 67,6 миллиона человек и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 процента", – сообщает агентство.
За октябрь текущего года московские аэропорты обслужили 6,4 миллиона человек, что выше показателей прошлого года на 1,2 процента.
Ранее m24.ru сообщало, что аэропорт Раменское собираются открыть для пассажирской авиации. По словам генерального директора компании "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина, международный аэропорт на базе аэродрома
Раменское будет включать в себя два терминала совокупной мощностью 10-12 миллионов пассажиров в год, а также офисно-гостиничную и сопутствующую инфраструктуру.
Работу аэропорт может начать в 2016 году. Предполагается, что к 2019 году площадь терминала возрастет с 15 до 60 тысяч квадратных метров, а на самой территории появятся грузовой терминал, гостиница, офисный и торговый центры, а также центр техобслуживания и ремонта самолетов.