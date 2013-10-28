Форма поиска по сайту

28 октября 2013, 09:35

В Голландии отменено около 40 рейсов из-за шторма "Святой Иуда"

Шторм "Святой Иуда" осложнил работу аэропортов в Западной Европе

Москвичам, собирающимся в ближайшие дни в Европу, необходимо уточнить расписание авиарейсов, сообщает телеканал "Москва 24".

Надвигающийся на Европу шторм "Святой Иуда" осложнил работу нескольких аэропортов во Франции, Великобритании и Нидерландах. Только голландские авиакомпании отменили уже около 40 рейсов.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра на севере и западе Нидерландов может достигать 120 метров в секунду. Этим утром под удар стихии могут попасть и другие страны Северной Европы.

В прибрежных районах Британии приостановлена работа паромных линий, все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

