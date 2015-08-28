К аэродрому в Раменском запустят новый автобусный маршрут

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К строящемуся аэропорту в подмосковном Раменском пустят новый автобусный маршрут. Подписание соответствующего соглашения состоится 29 августа на международном авиасалоне МАКС-2015, который в эти дни проходит в Жуковском.

Как говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании "Мострансавто", соглашение подпишут генеральный директор перевозчика Александр Зайцев и генеральный директор ОАО "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила.

Также в подписании соглашения примут участие заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Петр Иванов и заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев.

Аэропорт "Раменское" первых пассажиров примет в 2016 году

В рамках соглашения в ближайшее время будет обеспечена организация регулярных пассажирских перевозок от станции Московского метрополитена "Котельники" до здания пассажирского терминала аэропорта. Для этого предприятием будет организован новый автобусный маршрут.

Ранее было принято решение приспособить аэропорт для пассажирской авиации. Работу он может начать уже 2016 году.

К 2019 году площадь терминала возрастет с 1 до 60 тысяч квадратных метров, а на самой территории появятся грузовой терминал, гостиница, офисный и торговый центры, а также центр техобслуживания и ремонта самолетов.