К аэродрому в Раменском запустят новый автобусный маршрут

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
К строящемуся аэропорту в подмосковном Раменском пустят новый автобусный маршрут. Подписание соответствующего соглашения состоится 29 августа на международном авиасалоне МАКС-2015, который в эти дни проходит в Жуковском.
Как говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании "Мострансавто", соглашение подпишут генеральный директор перевозчика Александр Зайцев и генеральный директор ОАО "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила.
Также в подписании соглашения примут участие заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Петр Иванов и заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев.
В рамках соглашения в ближайшее время будет обеспечена организация регулярных пассажирских перевозок от станции Московского метрополитена "Котельники" до здания пассажирского терминала аэропорта. Для этого предприятием будет организован новый автобусный маршрут.
Ранее было принято решение приспособить аэропорт для пассажирской авиации. Работу он может начать уже 2016 году.
К 2019 году площадь терминала возрастет с 1 до 60 тысяч квадратных метров, а на самой территории появятся грузовой терминал, гостиница, офисный и торговый центры, а также центр техобслуживания и ремонта самолетов.
аэродром раменскоеАэродром Раменское в подмосковном городе Жуковский – экспериментальная площадка для испытания воздушных судов, там базируются самолеты Ил, Ту, Су и других производителей. Кроме того, он служит аэродромом для МВД и ФСБ.
Ранее с аэродрома отправляли на самолете-транспортировщике корабль "Буран".
По нечетным годам в Раменском проходит Международный авиакосмический салон. Аэропорт также используется в качестве грузового, он может принимать любые самолеты без ограничений.
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