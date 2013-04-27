Около 200 туристов не могут вылететь из Домодедово в Анталию

Около 200 пассажиров не могут вылететь из Домодедово в Анталию

В аэропорту Домодедово около 200 пассажиров не могут вылетель в Анталию. Весь день они провели в ожидании. В такой же ситуации оказались и желающие улететь на Египетские курорты.

После того, как лайнер приземлился в Москве, некоторые пассажиры просто отказались покидать салон самолета. Туристы требовали встречи с представителем туристической компании.

"Туристы должны подойти к представителям авиакомпании, чтобы им поставили печати в их маршрутном листе. И тогда они должны принести его в компанию, где приобретали тур. После этого будет решаться вопрос о компенсации", - заявила диспетчер турагентства Юлия Басирова.

Однако после двухчасовой забастовки люди вернулись в аэропорт. Тогда их сразу же разместили в гостинице, а чуть позже отправили в Египет.

По сообщениям самих пассажиров, их не кормили и не давали никакой информации. А чтобы не предоставлять гостиницу, каждый час переводили время отлета. Так что люди не могли пойти в комнату матери и ребенка, потому что зависели от момента посадки.

Ориентировочное время вылета самолета в Хургаду - 2:00. Пока же большинство пассажиров расселили по гостиницам, но некоторые просто сдали билеты. Возмещать убытки, а также компенсацию за испорченный отдых они намерены через суд.