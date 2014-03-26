Lufthansa отменила восемь рейсов сообщением с Москвой из-за забастовки

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил почти 600 рейсов, запланированных на 27 марта, из-за намеченных на этот день забастовок сотрудников немецких аэропортов, сообщается на официальном сайте компании.

Так, отменены рейсы №2526 Мюнхен-Москва, №1451 Москва-Франкфурт, №1444 Франкфурт-Москва, №1473 Москва-Франкфурт, №1446 Франкфурт-Москва, №1470 Франкфурт-Москва, №2527 Москва-Мюнхен и №1445 Москва-Франкфурт.

В компании просят пассажиров заранее узнавать о возможных задержках и отмене рейсов. Клиенты Lufthansa могут сдать билет за полную стоимость или его обменять.

В забастовке примут участие специалисты наземных служб аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера и Штутгарта. Главным требованием профсоюзов является повышение зарплаты для персонала аэропортов.