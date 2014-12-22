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Авиа и аэропорты

22 декабря 2014, 07:25

Из-за тумана задержан рейс из Якутска в Москву

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Фото: ТАСС

Семь самолетов, среди которых рейс в Москву, не смогли вылететь из аэропорта Якутска из-за густого тумана и низких температур, сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Из-за сложных метеоусловий не смогли вылететь семь авиарейсов из Якутска в Средне-Колымск, Белую-Гору, Москву (Домодедово), Тикси, два рейса в Чокурдах и рейс в Усть-Неру переносится на следующие сутки", - уточняется в сообщении.

Температура воздуха в Якутске составляет минус 50 градусов.

Напомним, авиакомпания и службы аэропорта обязаны предоставить пассажиру горячее питание в том случае, если рейс задерживается более чем на четыре часа. Блюда должны выдавать каждые шесть-восемь часов в зависимости от времени суток.

Размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более шести часов в ночное время или более восьми часов в дневное. А в случае длительной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.

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