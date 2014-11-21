Несколько десятков пассажиров не смогли вылететь из Лондона в Москву

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Несколько десятков пассажиров рейса "Аэрофлота" не смогли вылететь в Москву из Лондона из-за неисправности самолета, передает МИА "Россия сегодня".

"По техническим причинам наш рейс не может принять на борт пассажиров, так как безопасность для нас является приоритетом. Пассажиры будут перебронированы на следующий рейс", - сообщила ожидающим вылета в лондонском аэропорту "Хитроу" представитель авиакомпании.

Рейс "Аэрофлота" по расписанию должен был вылететь из Лондона в Москву в 13.30 по местному времени (16.30 по Москве), однако перед посадкой представители аэропорта сообщили, что в самолете неисправны системы канализации, из-за чего вылет откладывается на час.

Через два с половиной часа сотрудница авиакомпании заявила об отмене рейса. В настоящее время "Аэрофлот" бронирует места пассажирам на другие рейсы.

Напомним, в августе почти 400 пассажиров не смогли улететь с Камчатки в Москву. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" был отменен из-за поломки самолета. Однако в скором времени всем пассажирам задержанного рейса удалось отправиться в Москву, в том числе, и на самолетах других авиакомпаний.