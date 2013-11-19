Самолеты из Москвы в Казань отправляются в штатном режиме

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Казани, закрытый вечером 17 ноября после крушения самолета, восстановил свою работу. Сейчас москвичи могут отправиться в столицу Татарстана из трех аэропортов – Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Так, из аэропорта Домодедово в Казань отправляется 8 самолетов, как и планировалось: в 00.45, 07.45, 09.50, 14.40, 18.20, 19.49, 22.20, 23.50.

Из Шереметьево по маршруту "Москва – Казань" доступны следующие рейсы: в 06.40, 09.55, 16:40, 19.00, 23.45. Добраться до Казани из аэропорта Внуково можно только на двух самолетах, которые вылетают в 11.00 и 21.10.

Что касается самих самолетов, то эксплуатацию Boeing-737 прекратила только авиакомпания "Татарстан". Также в Казань можно отправиться на Airbus A319, A320, Bombardier CRJ-100/200, Superjet 100 и ATR 42/72.

Полеты в Казань продолжают осуществлять авиакомпании "Аэрофлот", "Трансаэро", "Татарстан", "Ютэйр", Air France, El Al Israel Airlines, Etihad Airways, Air Berlin, "Ак барс Аэро" и другие.

Стоит отметить, что сегодня, 19 ноября, казанский аэропорт работает в штатном режиме - по суточному плану.

Компания "Аэрофлот" приняла решение бесплатно перевозить родственников погибших в авиакатастрофе в Казани. Для этого необходимо предоставить оригиналы документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт с отметкой в графах семейное положение/дети, справки из ЗАГС.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing-737. Самолет, принадлежавший авиакомпании "Татарстан", при заходе на посадку пошел на второй круг, но упал и сразу загорелся. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.