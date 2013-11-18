Аэропорт Казани возобновил работу после падения самолета

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Казани вновь открыт для приема и выпуска воздушных судов, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

Согласно сообщению, проходит регистрация на рейс R2 6885 Казань-Хургада, на котором полетят 186 пассажиров.

При этом не ясно, завершены ли работы следователей и спасателей на взлетно-посадочной полосе.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Казани будет закрыт до 18.00. Открытие аэропорта дважды откладывалось.

Напомним, вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани разбился самолет, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. В списке погибших значатся два иностранца и жители 19 регионов России, в том числе один москвич.

Семьям погибших в катастрофе самолета выплатят по 2 миллиона рублей от страховой компании и еще по миллиону от администрации республики Татарстан за счет резервного фонда.

Отметим, что 23-летний лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". По факту трагедии Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

В настоящее время следствие рассматривает пять возможных причин катастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, ошибка в работе диспетчеров и погодные условия. Точную причину аварии помогут выяснить бортовые самописцы, которые найдены на месте трагедии.