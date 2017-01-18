Ожидавшие несколько суток рейса из Саньи туристы прилетели в Москву

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Пассажиры, более трех суток ожидавшие вылета из китайского города Санья, прилетели в Москву, сообщает Агентство "Москва".

Изначально отправление рейса было назначено на субботу, 14 января, в 10:00. Однако из-за неисправности самолета авиакомпании "ЮТэйр" вылет задержали.

Из-за того, что самолет не смог вылететь из аэропорта Внуково в Санью, в Москве застряли 46 человек, еще 228 отдыхающих из России не смогли вовремя вернуться домой из Китая.

Для минимизации задержки вылета данных рейсов была достигнута договоренность об их выполнении авиакомпанией Azur Air.

На время ожидания замены борта российских туристов обеспечили проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день. Прошедшим регистрацию во Внукове также предоставили проживание и трехразовое питание.