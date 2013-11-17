Форма поиска по сайту

17 ноября 2013, 21:02

Транспорт

Международный аэропорт Казани закрыт до 12.00 понедельника

Казанский аэропорт закрыт для посадок

Международный аэропорт Казани закрыт до 12.00 по московскому времени. Такое решение было принято после того, как там разбился самолет, погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Первоначально планировалось открыть аэропорт для обслуживания самолетов в 23:00 мск воскресенья. Однако позже запрет был продлен, сообщает Интерфакс. Самолеты, которые должны прибывать в этот аэропорт, отправляются на другие площадки, сообщает телеканал "Москва 24". По сообщению РИА "Новости", уфимский аэропорт готовится принимать рейсы, ранее направлявшиеся в аэропорт Казани.

"Международный аэропорт "Уфа" готовится принимать рейсы, летевшие в Казань, в запасном аэродроме. Но на данный момент пока рейсы в Уфу не перенаправлены", - сказал собеседник агентства.

Также готовность принимать самолеты выразил аэропорт Нижнего Новогорода.

Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы и подразделения. В МЧС открыта горячая линия для родственников погибших. Номер телефона 8 800 775 17 17.

Разбившийся в Казани самолет принадлежал авиакомпании "Татарстан".

Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
