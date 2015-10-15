Форма поиска по сайту

15 октября 2015, 17:32

Транспорт

Чиновникам могут запретить пользоваться VIP-залами в аэропортах

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В Госдуме предложили запретить российским чиновникам использовать VIP-залы в аэропортах во время командировок. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.

"Депутаты VIP-залами в аэропортах не пользуются, по примеру Госдумы должны все правительственные чиновники отказаться сами или нужно лишить их в принудительном порядке обслуживания как VIP-персон. Это должно коснуться как федеральных, так и региональных чиновников", – приводит слова депутата Агентство "Москва".

По его мнению, VIP-залы в аэропортах предназначены для иностранных делегаций. И то в отдельных, исключительных случаях. Под запрет же могут попасть госслужащие, депутаты, сенаторы, чиновники правительства и региональных органов власти.

Накануне, российским чиновникам и депутатам запретили летать в командировки зарубежными авиакомпаниями. Теперь проездные документы должны будут оформляться только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического союза.

Исключение возможно лишь в случаях, когда отечественные компании не осуществляют перевозки к месту командирования или когда в необходимый момент на рейс нет билетов.

