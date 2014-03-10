Форма поиска по сайту

10 марта 2014, 09:49

Москвичи не могут улететь из Воронежа из-за тумана

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет рейсы из-за плохих погодных условий - низкой облачности и тумана. Так, утром 10 марта аэропорт отправил в Домодедово самолет из Турции, которому не разрешили совершить посадку.

Кроме того, задерживается вылет борта в столицу, сообщает агентство РИА Новости.

"Видимость сейчас в аэропорту — 250 метров, высота облаков — 50 метров", - рассказал агентству представитель аэропорта. При этом для нормальной работы видимость должна составлять не менее 1,7 тысячи метров для приема рейсов и не менее 400 - при отправке.

Туман в Воронеже может рассеяться к обеду.

