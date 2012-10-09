"Ведомости": Перевозчики просят упростить процедуру досмотра багажа

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиаперевозчики просят упростить процедуру досмотра транзитного багажа. По данным руководства крупнейших авиакомпаний, пассажиры все чаще не могут дождаться прилета своего багажа в пункт назначения.

С предложением об упрощении процедуры досмотра в Минтранс обращался даже крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот". У компании возникли сложности с доставкой багажа в аэропорту "Шереметьево", пишут "Ведомости".

В "Домодедово" подобные проблемы также не редкость. 6 октября пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Иркутска, которые летели со стыковкой через "Домодедово" в Сочи, тоже не дождались багажа. Претензии пассажиров адресованы авиакомпании.

"Из-за того, что требования по безопасности не соответствуют общемировым, а также из-за устаревшей системы организации воздушного движения мы не имеем возможности эффективно работать в “Шереметьево", - отмечает представитель "Аэрофлота".

Росавиация планирует ввести новую систему аэронавигации, которая "разгрузит" небо. Ввод новод системы планируется к концу года.

