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Москва 24

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Авиа и аэропорты

05 января 2015, 18:10

Московские аэропорты побили рекорд по обслуживанию пассажиров

аэропорты авиа и аэропорты новогодние праздники

Московские аэропорты побили рекорд по обслуживанию пассажиров

Московские аэропорты побили рекорд по обслуживанию пассажиров в новогодние праздники, сообщает телеканал "Москва 24". С 20 декабря по 5 января услугами столичного авиаузла воспользовались почти три миллиона человек.

В Центре управления аэропортом Шереметьево прошло рабочее совещание при участии вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. На нем генеральный директор аэропорта рассказал, как обеспечивают безопасность полетов.

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"Созданы существенные запасы реагентов для обработки летного поля. В праздничные дни работают дежурные смены. Более 2,5 тысяч камер, которые расположены в терминалах и на территории, обеспечивают информацией сотрудников авиационной безопасности и правоохранительные органы", - сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко.

Добавим, по итогам прошлого года аэропорт Шереметьево обслужил более 30 миллионов пассажиров.

Стало также известно, что правительство уже в первом квартале этого года выделит дополнительные средства на субсидирование региональных авиаперевозок.

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