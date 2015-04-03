Порядка 70 рейсов задерживаются в столичных аэропортах

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В московских аэропортах задерживается около 70 рейсов, еще 16 отменено. Так, в Домодедове задерживается 34 рейса, пять – отменено. В Шереметьеве задержано 23 рейса, отменено 11, во Внукове задерживается 13 рейсов, сообщает Агентство "Москва".

При этом в Домодедове сообщили, что сложные погодные условия никак не сказались на работе транспортного узла. "Снегопад не влияет на работу аэропорта. Воздушные суда проходят обязательную для подобной ситуации обработку противообледенительными реагентами. Домодедово – всепогодный аэропорт, метеоусловия в Московском регионе не должны повлиять на планы путешественников", – пояснили в пресс-службе аэропорта.

В Шереметьеве отметили, что в аэропорту наблюдаются незначительные задержки некоторых рейсов. "Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются в рамках центрального расписания. Незначительные задержки рейсов (на 2-3 минуты) не носят массового характера. В настоящее время видимость в районе аэродрома Шереметьево составляет 900 метров, что позволяет осуществлять плановую работу аэропорта", – заявил собеседник агентства.

Аэродромная служба в постоянном режиме производит очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов от снега и льда.

В свою очередь представитель аэропорта Внуково подтвердил, что утром в аэропорту зафиксированы незначительные задержки, однако он работает в штатном режиме.

"Были незначительные задержки утром, 30-40 минут, связанные с повторной обработкой антиобледенительными жидкостями. Если самолет в такую погоду стоит в очереди на вылет более 20 минут, его надо повторно обработать. Часть задержек была в связи с решением капитанов воздушных судов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, и прилет, и вылет", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что снегопад, начавшийся в столице в ночь на 3 апреля, продлится весь день. Синоптики из центра погоды "Фобос" отмечают, что уже выпало пол месячной нормы осадков.

Из-за непогоды столичная Госавтоинсепекция просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.