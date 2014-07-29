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Новости культурного мира

29 июля 2014, 21:59

На острове у берегов Ирландии начались съемки новых "Звездных войн"

Звездные войны Ирландия съемки

Остров Скеллиг Майкл. Фото: wikipedia.org/Jerzy Strzelecki

На заповедном острове Скеллиг- Майкл, расположенного у берегов Ирландии, начались съемки сцен седьмого эпизода саги "Звездные войны". Об этом сообщает ИТАР- ТАСС со ссылкой на Службу по охране национальных памятников.

В ведении организации находится расположенный на острове древний кельтский монастырь. На данный момент точно неизвестно, когда туристы вновь смогут посещать достопримечательность, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за того, что на острове также расположен природный заказник, где гнездятся многочисленные морские птицы, в ходе съемок не будут массово задействованы вертолеты.

Для съемок фильма местные власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Кроме того, прибрежные воды патрулирует корабль береговой охраны Ирландии.

Скеллиг-Майкл знаменит необычными постройками, напоминающие пчелиные ульи. Каменные кельи ютятся на самой вершине скалы на высоте более двухсот метров. Наверх ведет узкая и чрезвычайно опасная тропа шириной в один метр. Несколько лет назад здесь погибли два американских туриста, которые сорвались в пропасть.

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До этого съемки седьмого эпизода прошли в Тунисе, а именно в город Татавине на юге страны, а также в деревне Матмата. Жители здесь еще с римской эпохи живут в вырезных в грунте землянках, которые прекрасно спасают от жары. Один из таких домов позже стал отелем "Сиди-Дрисс", который принимает туристов и поклонников фильма. Экскурсии чаще проводятся на квадроциклах, и подобный тур можно заказать у отельного гида или туроператора. Помимо "Звездных войн" здесь снимали такие известные фильмы как "Индиана Джонс", "Английский пациент" и "Гладиатор".

Напомним, новая часть "Звездных войн" выйдет на мировые экраны в конце следующего года, премьера фильма состоится 18 декабря. Представители кинокомпании Disney планируют, что седьмой эпизод не станет заключительным, а, наоборот, откроет новую - третью по счету - трилогию легендарной саги, ставшей культовой для нескольких поколений.

В новых картинах создатели обещают поближе познакомить поклонников "Звездных войн" с центральными персонажами: показать зрителям молодого магистра Йоду и жизнь пилота Хана Соло до встречи с Люком Скайуокером.

В седьмом эпизоде саги снимаются "классические" актеры: Харрисон Форд (Хан Соло), Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Питеру Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниэлсу (C-3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2), а также Джон Бойега, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Энди Серкис, Домнол Глисон и Макс фон Зидов.Мировая премьера седьмого эпизода "Звездных войн" намечена на 18 декабря 2015 года.

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