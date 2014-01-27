Старт дан: "Золотая Маска" открылась спектаклями Мариинского театра

"Афиша": “Золотая маска” покажет актуальные зарубежные спектакли

С 25 января в Москве стартовал 20-й по счету фестиваль "Золотая Маска". В рамках программы "Премьеры Мариинского театра" зрителям Большого театра представили "Вечера одноактных балетов" и "Дон Кихота".

Показы основной программы фестиваля приходятся на март-апрель. В это время будут представлены знаковые отечественные и зарубежные спектакли. Церемония вручения премии состоится 18 апреля в Большом театре.

А вот лучшие заграничные спектакли представят уже в конце февраля, когда стартует проект "Контекст. Актуальные зарубежные спектакли". В списке - Atomos Уэйна МакГрегора, одноактные балеты Los Angeles Dance Project Бенжамина Мильпье и House Шарона Эяля и Гая Бехара. Билеты на эти спектакли уже поступили в продажу.

Спектакль Atomos. Фото: goldenmask.ru

Atomos от Random Dance представляет собой танец с использованием новейших научных и технических достижений. Обычно Уэйн МакГрегор, которого часто величают хореографом будущего, стремиться показать на сцене многогранность отношений мужчины и женщины. Но в Atomos на смену им пришли частицы – атомы, что позволяет сравнивать сценическое действие с химическими реакциями.

Перед спектаклем зрителям раздадут очки, так как отдельные эпизоды Atomos будут транслировать на семи экранах в 3D.

Работу МакГрегора покажут 19 и 20 февраля в театре Моссовета.

Los Angeles Dance Project. Фото: goldenmask.ru

31 марта и 1 апреля в театре Наций зрителей ждет программа одноактных балетов Los Angeles Dance Project. За эстетику танца здесь отвечает хореограф Бенжамина Мильпье. В свое время он ставил танцы в фильме "Черный лебедь". В сентябре 2014 года Мильпье займет пост директора балета Парижской оперы.



Для "Золотой Маски" Мильпье подготовил собственные постановки, а также Уильяма Форсайта и Мерса Каннингема.

Что касается спектакля House, то его представит танцевальная компания L-E-V. Шарон Эяль и Гай Бехар насытили действие элементами философии.

Спектакль House. Фото: goldenmask.ru

Помимо программы "Контекст. Актуальные зарубежные спектакли" в рамках "Золотой Маски" запланированы еще несколько программ. Так, 25 января стартовали "Премьеры Мариинского театра", состоящие из "Вечера одноактных балетов" и "Дон Кихота". Обе работы 25 и 26 января представили артисты питерского Мариинского театра.

С 3 по 5 апреля в Центре Мейерхольда проведут программу профессиональных семинаров для специалистов в области управления и развития театров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Лаборатории, мастер-классы, лекции для молодых режиссеров и театральных критиков – все это составляет образовательную программу "Института театра".





Номинантов на премию назвали в декабре. В списке – более 200 человек.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" можно увидеть постановки "Братья" (Гоголь-центр, Москва), "Враг народа" (МДТ – Театр Европы Льва Додина, Санкт-Петербург), "Добрый человек из Сезуана" (театр Пушкина, Москва).

За звание лучшего драматического спектакля малой формы будут бороться спектакли "Васса" ("Ведогонь-театр", Москва-Зеленоград), "14 красных избушек" (Камерный театр, Воронеж), "Сон в летнюю ночь" ("Седьмая студия", Москва), "Москва-Петушки", ("Студия театрального искусства", Москва), "Танец Дели" (театр юных зрителей имени Брянцева, Санкт-Петербург).

Спектакль "Идеальный муж". Фото: ИТАР-ТАСС

В номинации "Драма. Работа режиссера" заявлены Константин Богомолов (спектакль "Идеальный муж. Комедия", МХТ имени Чехова, Москва), Юрий Бутусов ("Добрый человек из Сезуана", театр имени Пушкина, Москва), Лев Додин ("Коварство и любовь" и "Враг народа", МДТ, Санкт-Петербург).

Актрисы Ксения Раппопорт, Ольга Белинская, Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Дарья Емельянова заявлены в номинации "Драма. Женская роль". Сергей Маковецкий, Алексей Вертков, Кирилл Имеров, Сергей Курышев, Антон Шагин, Данила Козловский – в номинации "Драма. Мужская роль".

Спектакль "Акын-опера". Фото: teatrdoc.ru

Постановки "Акын-опера" Театр.doc (Москва), "Майская ночь" Театра кукол (Москва), "Алиса и государство" (Москва), SHOOT/GET TREASURE/REPEAT театра Post (Питер), "Пока ты здесь" Liquid Theatre (Москва) представлены в номинации "Конкурс "Эксперимент".

Также заявлены номинации "Драма. Роль второго плана", "Драма. Работа художника", "Драма. Работа художника по свету", "Драма. Работа художника по костюмам", "Опера. Работа дирижера", "Опера. Работа режиссера", "Опера. Женская роль". "Опера. Мужская роль", "Балет. Работа дирижера", "Балет. Современный танец" и другие.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Фестиваль "Золотая Маска" учрежден в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Его участники получают премии за лучшие работы во всех сферах театрального искусства. Лауреатов премии называют на Фестивале спектаклей-номинантов, который проводится ежегодно.