Армен Джигарханян и Майя Плисецкая стали лауреатами "Золотой маски"

Армен Джигарханян. Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Союз театральных деятелей России объявил лауреатов почетных специальных премий "Золотая маска". В частности, обладателями статуэток "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" станут актер и режиссер Армен Джигарханян и балерина Майя Плисецкая. Об этом сообщается на официальном сайте "Золотой маски".

Также среди лауреатов специальной премии - худрук театра имени Моссовета Павел Хомский и худрук Петербургского музыкально-драматического театра "Буфф" Исаак Штокбант, режиссер Петер Штайн, актер Валерий Яковлев, актрисы Зоя Виноградова и Ольга Седлецкая.

21-й по счету театральный фестиваль пройдет в марте-апреле 2015 года. Церемония вручения состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.