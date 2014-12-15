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Фестивали

15 декабря 2014, 17:58

Армен Джигарханян и Майя Плисецкая стали лауреатами "Золотой маски"

Золотая Маска премии фестивали и праздники

Армен Джигарханян. Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Союз театральных деятелей России объявил лауреатов почетных специальных премий "Золотая маска". В частности, обладателями статуэток "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" станут актер и режиссер Армен Джигарханян и балерина Майя Плисецкая. Об этом сообщается на официальном сайте "Золотой маски".

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Также среди лауреатов специальной премии - худрук театра имени Моссовета Павел Хомский и худрук Петербургского музыкально-драматического театра "Буфф" Исаак Штокбант, режиссер Петер Штайн, актер Валерий Яковлев, актрисы Зоя Виноградова и Ольга Седлецкая.

21-й по счету театральный фестиваль пройдет в марте-апреле 2015 года. Церемония вручения состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" - крупнейший театральный фестиваль и премия, учрежденные в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Награда вручается спектаклям всех жанров - от драмы до кукольного театра. В жюри премии работают актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

Фестиваль и церемония вручения премий проходят ежегодно. Помимо основного направления деятельности, "Золотая маска" стала инициатором ряда крупных театральных мероприятий, например, фестиваля современной пьесы "Новая драма".

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