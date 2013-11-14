Названы номинанты театральной премии "Золотая Маска"

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 14 ноября, стали известны номинанты театральной премии "Золотая Маска" сезона 2012-2013. В списке – более 200 человек.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" можно увидеть постановки "Братья" (Гоголь-центр, Москва), "Враг народа" (МДТ – Театр Европы Льва Додина, Санкт-Петербург), "Добрый человек из Сезуана" (театр Пушкина, Москва), "Снежная королева" (театр юного зрителя, Москва), "Онегин" (театр "Красный факел", Новосибирск).

За звание лучшего драматического спектакля малой формы будут бороться спектакли "Васса" ("Ведогонь-театр", Москва-Зеленоград), "14 красных избушек" (Камерный театр, Воронеж), "Сон в летнюю ночь" ("Седьмая студия", Москва), "Москва-Петушки", ("Студия театрального искусства", Москва), "Танец Дели" (театр юных зрителей имени Брянцева, Санкт-Петербург), сообщили организаторы "Золотой Маски".



В номинации "Драма. Работа режиссера" заявлены Константин Богомолов (спектакль "Идеальный муж. Комедия", МХТ имени Чехова, Москва), Юрий Бутусов ("Добрый человек из Сезуана", театр имени Пушкина, Москва), Лев Додин ("Коварство и любовь" и "Враг народа", МДТ, Санкт-Петербург), Евгений Марчелли ("Дом Бернарды Альбы", театр драмы имени Волкова, Ярославль), Кирилл Серебренников ("Сон в летнюю ночь", "Седьмая студия", Москва), Римас Туминас ("Евгений Онегин", Театр имени Вахтангова, Москва) и другие.

Актрисы Ксения Раппопорт, Ольга Белинская, Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Дарья Емельянова заявлены в номинации "Драма. Женская роль". Сергей Маковецкий, Алексей Вертков, Кирилл Имеров, Сергей Курышев, Антон Шагин, Данила Козловский – в номинации "Драма. Мужская роль".

Постановки "Акын-опера" Театр.doc (Москва), "Майская ночь" Театра кукол (Москва), "Алиса и государство" (Москва), SHOOT/GET TREASURE/REPEAT театра Post (Питер), "Пока ты здесь" Liquid Theatre (Москва) представлены в номинации "Конкурс "Эксперимент".

Также заявлены номинации "Драма. Роль второго плана", "Драма. Работа художника", "Драма. Работа художника по свету", "Драма. Работа художника по костюмам", "Опера. Работа дирижера", "Опера. Работа режиссера", "Опера. Женская роль". "Опера. Мужская роль", "Балет. Работа дирижера", "Балет. Современный танец" и другие.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Добавим, что 20-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в столице с 25 января по 17 апреля 2014 года. Церемония вручения почетной премии намечена на 18 апреля. Мероприятие пройдет на сцене большого театра.

Фестиваль "Золотая Маска" учрежден в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Его участники получают премии за лучшие работы во всех сферах театрального искусства. Лауреатов премии называют на Фестивале спектаклей-номинантов, который проводится ежегодно.