Жителям Фрянова пришлось платить за прохладную воду по тарифам горячей

Жители подмосковного Фрянова платят за чуть теплую воду по тарифам горячей. По их словам, утром и вечером воду приходится греть, однако оплачивать коммунальные услуги они все равно вынуждены по полному тарифу, сообщает телеканал "Москва 24". В администрации поселка заявляют, что все соответствует нормативам.

Один из жильцов Дмитрий рассказал, что обращался и в жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор, и в администрацию городского поселения, но безрезультатно. На просьбу съемочной группы измерить температуру горячей воды в квартире, администрация Фрянова отреагировала и пришла с проверкой вместе с управляющей компанией.

В этот раз замеры проводили в два часа дня и термометр показал +52. По словам жильца, утром и вечером температура воды не достигает даже 35 градусов. При этом чтобы пошла горячая вода, каждый день ее приходится сливать по 30–40 минут.

В управляющей компании заявили, что по нормативам температура воды должна быть 60–75 градусов, но в дневное время и ночью температура в 54 градуса тоже "попадает в допустимые нормативы". Никаких конкретных действий в УК предпринимать не торопятся.

В центре общественного контроля в сфере ЖКХ заявили, что, если днем из крана течет вода холоднее 57 градусов, услуга водоснабжения оказывается с нарушением. Факт предоставления некачественной услуги отсчитывается с момента составления акта. Чтобы получить такой документ, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. В течение двух часов к вам приедет специалист, который произведет замер и составит акт.