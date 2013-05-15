Сражение в суде: Техническое поражение "Зенита" оставили в силе

Фото: fc-zenit.ru

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, постановившего присудить "Зениту" техническое поражение за беспорядки в матче с "Динамо". Что это значит для "сине-бело-голубых" и идущего первым ЦСКА, расскажет корреспондент M24.ru.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поставил точку в громком скандале, который более полугода сотрясал российский футбол. Апелляция "Зенита" на техническое поражение, которое подопечным Лучано Спаллетти присудили за фанатские беспорядки в матче с "Динамо", отклонена. Таким образом, последняя инстанция в спортивных спорах приняла сторону Российского футбольного союза.

Инцидент, который привел к громкому скандалу, произошел 17 ноября прошлого года во время матча "Динамо" – "Зенит", который проходил на "Арене Химки". На 37-й минуте встречи, при счете 1:0 в пользу хозяев поля, с фанатской трибуны "Зенита" была брошена петарда, которая взорвалась прямо перед вратарем "Динамо" Антоном Шуниным. Голкипер не смог продолжить встречу и был госпитализирован, а судья принял решение прекратить матч.

Взрыв одной петарды стал началом новой эпохи в российском футболе. После этого инцидента Госдума начала рассматривать закон о болельщиках, который предписывал не пускать на трибуны злостных хулиганов, а билеты продавать исключительно по паспортам. "Зенит", в свою очередь, остался недоволен решением КДК РФС, которое присудило клубу техническое поражение и два домашних матча без зрителей.

Фото: ИТАР-ТАСС

Акционеры подняли вопрос о переезде клуба в Севастополь, а в футбольном обществе начала муссироваться тема создания объединенного чемпионата СНГ.

Вряд ли тогда руководство "сине-бело-голубых" предвидело, насколько важными окажутся недостающие три очка на финише сезона.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА опережает "Зенит" на пять очков. Нехитрый математический подсчет показывает, что подопечным Спаллетти, чтобы стать чемпионами, требуется в обязательном порядке выиграть оба своих матча и надеяться на то, что армейцы проиграют обе оставшихся игры.

При всем уважении к "Ростову" и "Кубани", с которыми ЦСКА встретится в двух последних турах, такой расклад видится крайне маловероятным. Таким образом, "Зенит" в Лозанне сражался не просто с "несправедливостью и предвзятым отношением", как говорили клубные боссы, а вел самую настоящую борьбу за чемпионство.

Фото: ИТАР-ТАСС

Разреши CAS доиграть или переиграть матч – "Зенит" мог бы добавить себе в копилку три очка и чувствовать себя гораздо комфортнее.

Впрочем, решение Спортивного арбитражного суда не обрадует не только "Зенит". "Динамо" ведет борьбу за третье место с "Анжи", "Кубанью", "Спартаком" и "Рубином". Причем у "бело-голубых" довольно неплохие шансы на бронзу. Присуждение "Динамо" технического поражения фактически означало бы сокращение количества претендентов на бронзу.

"Зенит", правда, еще не получил полного решения CAS. Клуб требует выплатить компенсацию за убытки, которые понес после наказания в виде двух встреч без зрителей. Но даже если решение по этому вопросу и будет положительным, то для болельщиков "Зенита" это ровным счетом ничего не значит.

Армейцы могут оформить чемпионство уже в следующем матче, который состоится 18 мая. Для этого им достаточно не проиграть дома "Кубани".

Василий Макагонов @vmakagonov