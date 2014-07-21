В Зеленограде открылся четвертый многофункциональный центр

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Четвертый по счету многофункциональный центр предоставления госуслуг открылся в Зеленограде в районе Матушкино. Таким образом, число столичных МФЦ увеличилось до 94, передает пресс-служба ГБУ МФЦ Москвы.

Пока центр работает в тестовом режиме, идет настройка информационных систем, но прием посетителей уже начался. Ранее жители Матушкино обращались в МФЦ района Савелки, но нагрузка на него была слишком высокой.

Общая площадь офиса госуслуг в Матушкино составляет более 800 кв. метров. Здесь будет работать 33 окна приема посетителей. Кроме того, в новом МФЦ есть комната матери и ребенка с детским игровым уголком. Также здание центра оборудовано пандусом для маломобильных граждан.

Многофункциональные центры Москвы

На сегодняшний день в Москве работают 94 МФЦ. Там можно получить более 230 документов от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр.

В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели. В 2014-2015 годах число МФЦ в Москве должно возрасти до 109. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40 тысяч посетителей.

Отметим, что на портале госуслуг всегда можно посмотреть количество человек в очереди за той или иной услугой.

Напомним, что недавно закончился опрос жителей Москвы, посвященный новому стилю МФЦ. Теперь офисы госуслуг будут носить название "Мои документы", а слоганом стала фраза "На все случаи жизни".