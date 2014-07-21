Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 июля 2014, 16:03

В Зеленограде открылся четвертый многофункциональный центр

Зеленоград МФЦ открытие

Фото: ИТАР-ТАСС

Четвертый по счету многофункциональный центр предоставления госуслуг открылся в Зеленограде в районе Матушкино. Таким образом, число столичных МФЦ увеличилось до 94, передает пресс-служба ГБУ МФЦ Москвы.

Пока центр работает в тестовом режиме, идет настройка информационных систем, но прием посетителей уже начался. Ранее жители Матушкино обращались в МФЦ района Савелки, но нагрузка на него была слишком высокой.

Общая площадь офиса госуслуг в Матушкино составляет более 800 кв. метров. Здесь будет работать 33 окна приема посетителей. Кроме того, в новом МФЦ есть комната матери и ребенка с детским игровым уголком. Также здание центра оборудовано пандусом для маломобильных граждан.

Многофункциональные центры Москвы

На сегодняшний день в Москве работают 94 МФЦ. Там можно получить более 230 документов от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр.

Ссылки по теме

В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели. В 2014-2015 годах число МФЦ в Москве должно возрасти до 109. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40 тысяч посетителей.

Отметим, что на портале госуслуг всегда можно посмотреть количество человек в очереди за той или иной услугой.

Напомним, что недавно закончился опрос жителей Москвы, посвященный новому стилю МФЦ. Теперь офисы госуслуг будут носить название "Мои документы", а слоганом стала фраза "На все случаи жизни".

Сюжет: Госуслуги в Москве

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать