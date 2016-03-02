В Зеленограде при получение взятки задержан инженер жилищной организации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Зеленоградские полицейские задержали инженера жилищной организации во время получения взятки от предпринимателя, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, за 30 тысяч рублей предложил предпринимателю подготовить документы, необходимые для дальнейшей деятельности его организации. В момент передачи денег, которая проходила под контролем полицейских у одного из магазинов Зеленограда, подозреваемый был задержан.

В отношении инженера возбудили уголовное дело о получении взятки в значительном размере. Максимальное наказание, которое ему может грозить, – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Напомним, сегодня же столичные правоохранители задержали троих своих коллег по подозрению во взяточничестве. Оперативников поймали с поличным на взятке в 15 тысяч долларов, которую они получили за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело. Виновные сотрудники будут уволены из полиции, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность.