Город: Район Зарядье

Фото: ИТАР-ТАСС

Зарядье - исторический район в Москве в южной части Китай-города между улицей Варварка и Москвой-рекой. Начиная с первого поселения в XII веке здесь всегда кипела жизнь.

Сначала это был оживленный речной порт. В XVI веке, когда Москва стала столицей, квартал заселили аристократы и дипломаты. В XVIII веке они переехали вместе со столицей в Санкт-Петербург, а Зарядье превратилось в колоритные трущобы.

В начале XX века это был плотно застроенный уютный квартал старого города, снесенный в ходе сталинской реконструкции Москвы. На этом месте должно было вырасти самое высокое здание, однако на его фундаменте появилась самая большая в мире гостиница "Россия".

В 2006-м гостиницу снесли, а пустырь окружили забором, ставшим самой большой рекламной площадью в Европе.