Для строителей "Зарядья" проведут двухдневный семинар

"Интервью": Главный архитектор Москвы о парке "Зарядье"

Для финалистов конкурса на строительство парка "Зарядье" московские власти проведут двухдневный семинар.

"Мы будем вывозить их на участок и детально рассказывать, что к чему, чтобы они понимали, что мы ожидаем, какие мы видим риски, какие плюсы и минусы у площадки. То есть мы раскрываем полностью все карты, чтобы им было проще работать", - рассказал в интервью "Москве 24" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, критерии строительства, подразумевающие исторический контекст, визуальные ограничения и прочее, будут четко описаны в техзадании.

Одной из проблем проекта Кузнецов назвал набережную Москвы-реки. "Парк находится на берегу реки, но он отделен от нее шестиполосной магистралью. Это очень сложный момент, потому что набережную перенести нельзя... Это не значит, что мы не можем нивелировать проблемы, которые эта набережная несет - это шумовая проблема, экологическая, визуальная плюс логистическая", - отметил главный архитектор Москвы.

Ссылки по теме В парке "Зарядье" не будет коммерческой недвижимости



Варианты решения этой проблемы также будут представлены финалистам в ТЗ.

Напомним, концепцию будущего проекта парка "Зарядье" будут разрабатывать шесть интернациональных консорциумов, во главе которых стоят компании из США, Нидерландов, Китая, Великобритании, Германии и России. Проекты будут разработаны к сентябрю, а победитель определится в ноябре 2013 года.