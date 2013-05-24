Праздник для подростков организуют в КЦ ЗИЛ в День защиты детей

Фото: М24

В рамках Дня защиты детей 1 июня в культурном центре ЗИЛ предлагают отметить День подростка. Организаторы обещают арт-маркет, показы мультфильмов, запуск воздушных змеев, радиоуправляемых самолетов выступления ходулистов и артистов студии барабанов, а также квесты.

Масштабная акция начнется пресс-конференцией с участием руководителя Департамента культуры города Москвы Елены Зеленцовой и исполнительного директора Культурного центра ЗИЛ Елены Мельвиль. Программу продолжит дискуссия, на которой эксперты в области психологии, литературы, культурологии, науки, педагогики и медиа обсудят актуальные проблемы переходного возраста и дополнительные возможности для формирования личности.

Арт-маркет, на котором можно будет найти книги, мягкие игрушки в стиле Тильда, новинки молодых дизайнеров и стильные аксессуары, открыт с 12.00 до 20.00 на территории парка ЗИЛ. Для малышей откроют зону мастер-классов от мастерской hand-made дизайна и детскую площадку. На всей территории парка можно будет поиграть в бадминтон, пинг-понг, йо-йо, фрисби, твистер, антипетанк, кендама.

"Вечером также ожидается музыкальная программа, которая откроет обновленную Летнюю сцену выступлениями таких групп, как "Алое Вера", "Retuses", "More money" и "EIMIC". Концерт станет первым масштабным событием летней программы в парке", - отметили в ЗИЛе.

Также вас ждет мастер-класс "Мастерская оптических иллюзий", показ короткометражек фестиваля «кино без барьеров», фотомастер-класс "Язык фотографии".

Вход для всех желающих свободный.